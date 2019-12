54-Jähriger im Ötztal von Lawine verschüttet und schwer verletzt

Längenfeld – Am Mittwoch wollte ein 54-Jähriger aus Deutschland, nachdem er auf der Amberger-Hütte in den Stubaier-Alpen genächtigt hatte, mit seinen Tourenskiern zum Hinteren Daunkopf aufzusteigen. Nach dem Talboden im Bereich des Sulztalferners, auf einer Seehöhe von zirka 2500 Meter stieg er in Richtung Hinterer Daunkopf auf. Da im oberen Bereich einer Mulde der Schneedeckenaufbau immer schlechter wurde, beschloss der Tourengeher umzukehren. Als der 54-Jährige gerade dabei war wieder in die Skibindung zu steigen, löste sich eine Schneebrettlawine, die den Mann mitriss.

Nach eigenen Angaben prallte er gegen mehrere Felsvorsprünge und blieb dann im Auslaufbereich der Lawine – durch die Schneemassen komplett verschüttet – liegen. Der 54-Jährige erlitt dabei eine Rippenserienfraktur sowie Becken- und Knieverletzungen. Der Tourengeher konnte sich aber trotz dieser schweren Verletzungen selbst aus der Lawine befreien und er fuhr im Anschluss, ohne Skistöcke, mit aufgefellten Skiern bis zur Sulztalalm ab. Von dort aus verständigten die Wirtsleute der Sulztalalm die Rettung. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Alpin 2 in das Krankenhaus Zams transportiert.