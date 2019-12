Jungstier auf der Flucht vor der Schlachtbank in St. Johann getötet

St. Johann – Erneut kam es zu einem Vorfall mit einem ausgebüxten Tier – diesmal im Tiroler Unterland. Ein Jungstier sollte zum Schlachthof gebracht werden. Beim Entladen büxte er aus. Versuche, das Jungtier einzufangen, scheiterten. Der Stier attackierte mehrere Personen, eine wurde dabei leicht am Oberschenkel verletzt. Das Rind wurde schließlich auf ein Feld getrieben.

Der herbeigerufene Jäger „schwächte“ das Jungrind mit drei Schüssen. Mit Messerstichen in den Hals wurde der Stier dann vom Personal des Schlachthofes getötet.

In Matrei am Brenner war es am Mittwochvormittag der vergangenen Woche zu einem ähnlichen Einsatz gekommen – die TT berichtete. Grund war eine entlaufene Kuh, die sich nahe den Bahngleisen aufhielt. Die Kuh wurde von dazugestoßenen Cobra-Beamten erschossen. Später löste der Vorfall Diskussionen aus, weil die Beamten acht Mal auf das Tier geschossen hatten. (TT.com)