Arbeiter stürzte in Tannheim fünf Meter tief und wurde schwer verletzt

Tannheim – Gemeinsam mit drei Kollegen arbeitet ein 52-Jähriger Donnerstagvormittag am „Gundlift“-Schlepplift der Tannheimer Bergbahnen. Plötzlich stürzte der Österreicher von der Bügelaufschlagrampe durch den Holzlattung rund fünf Meter ab in den gefrorenen Schnee.

Der 52-Jährige war kurzzeitig bewusstlos. Seine Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Mit Verletzungen an der Schulter wurde der Arbeiter in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)