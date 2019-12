Backöfen als Heizungen genutzt: Sechs Tote bei Brand in Las Vegas

Las Vegas – Bei einem verheerenden Brand in einem Apartmentgebäude in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Feuerwehrsprecher Tim Szymanski sagte am Samstag, 13 Menschen seien bei dem Feuer in der Nacht zuvor verletzt worden. Einige Menschen seien auf der Flucht vor dem dichten Rauch aus dem dreistöckigen Gebäude gesprungen.

Die Brandursache werde noch untersucht, nach ersten Erkenntnissen habe es sich aber um einen Unfall gehandelt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können.

Szymanski sagte, bis zu 30 Bewohner des betroffenen Gebäudes müssten vorübergehend woanders untergebracht worden. Das Rote Kreuz und die Stadt seien eingeschaltet. Das Feuer sei im Bereich eines Backofens in einer der Wohnungen im Erdgeschoss ausgebrochen. Bewohner des Gebäudes hätten den Ermittlern gesagt, dass sie Backöfen als Heizungen genutzt hätten. Der Sprecher warnte, Backöfen seien dafür nicht gemacht, sie könnten überhitzen und Feuer fangen. In Las Vegas lagen die Tiefsttemperaturen am Samstag bei vier Grad Celsius. (APA/dpa)