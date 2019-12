Auf regennasser Fahrbahn ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer (49) in Innsbruck schwer gestürzt. Nach einem vermutlich zu starken Bremsmanöver war der 49-Jährige in der Höttinger Au auf Straßenbahnschienen weggerutscht.

Er stürzte und touchierte dabei einen Pkw, der leicht versetzt hinter ihm fuhr. Dessen Lenker, ein 28-Jähriger, blieb unverletzt. Der Biker musste hingegen mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht werden. (TT.com)