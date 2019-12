Lawinenabgänge in Ischgl und Sölden: Ein Verschütteter befreit

Sölden, Ischgl – Bei großer Lawinengefahr der Stufe vier sind in Tirol am Stefanitag drei Lawinenabgänge glimpflich ausgegangen. Zwei der Alarmierungen betrafen den freien Skiraum von Sölden, in einem Fall war Ischgl betroffen. Während in Sölden niemand von den Schneemassen erfasst wurde, wurde in Ischgl nach ersten Informationen der Polizei ein Wintersportler teilweise verschüttet.

Die teilverschüttete Person wurde von Rettern aus der misslichen Lage befreit und in Sicherheit gebracht. Der Wintersportler überstand den Lawinenabgang offenbar ohne ernsthafte Folgen.

Die Alarmierungen erfolgten kurz vor 12.00 Uhr bzw. knapp nach 12.30 Uhr. In Sölden brachte eine Suche Gewissheit, dass niemand – anders als zunächst befürchtet – von den abgegangenen Schneemassen begraben worden war. (TT.com, APA)