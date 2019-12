In Straßengraben geschlittert: Autounfall in Vils endete tödlich

Vils – Ein tragisches Ende nahm ein Autounfall am Donnerstagnachmittag in Stegen in Vils. Gegen 16.25 Uhr verlor ein 50 Jahre alter Deutscher am Steuer seines Wagens das Bewusstsein, geriet auf die Gegenfahrbahn, schlitterte in einen etwa 80 Zentimeter tiefen Straßengraben entlang einer Felswand und kam dort zum Stillstand. Herannahende Autofahrer leisteten sofort Erste Hilfe, der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Seine mitfahrende 15-jährige Tochter blieb unverletzt. (TT.com)

