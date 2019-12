25-jähriger Urlauber bei Sturz von Balkon im Zillertal schwer verletzt

Zell am Ziller – Übermut und Alkohol spielten laut Polizei eine zentrale Rolle bei einem schweren Unfall in Zell am Ziller. Ein 25-jähriger belgischer Urlauber war in der Nacht auf Samstag in seiner Unterkunft auf die Balkonbrüstung im 1. Stock geklettert und hielt sich am Blumentrog des darüberliegenden Balkons fest. Weil eine Verankerung ausriss, stürzte der junge Mann etwa sechs Meter auf einen Steinboden ab.

Beim Aufprall zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)