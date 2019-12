Tödlicher Lawinenabgang in Südtirol bleibt rätselhaft

Von Nikolaus Paumgartten

Schnals, Innsbruck – Spontanabgang oder Fremdauslösung? Diese Frage beschäftigt seit dem tragischen Lawinenunglück am Samstag im Schnalstal die Lawinen-Experten in Südtirol. Die Bozner Staatsanwaltschaft hat indes am Montag Ermittlungen gegen fünf Personen aufgenommen. Der Vorwurf lautet auf mehrfache fahrlässige Tötung und fahrlässige Verursachung eines Unglücks durch eine Lawine, berichteten Südtiroler Medien. Um welche Personen es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt.

Wie berichtet, hatte sich Samstagmittag am Schnals­taler Gletscher ein über einen Kilometer langes und 200 Meter breites Schneebrett gelöst und war auf eine Skipiste abgegangen. Dabei wurden zwei deutsche Urlauberfamilien verschüttet. Eine 35-jährige Mutter und ihre siebenjährige Tochter starben, ein weiteres siebenjähriges Mädchen kam ebenfalls ums Leben, während sein Vater und sein elfjähriger Bruder das Unglück verletzt überlebten.

Die Schnalstaler Gletscherbahnen zeigten sich gestern in einer Stellungnahme via Facebook tief betroffen. „Wir trauern und beten für die Todesopfer. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen.“ Man werde alles dazu beitragen, um die Ursache für den Lawinenabgang ermitteln zu können. Zudem sichern die Bergbahnen den betroffenen Familien vollen Beistand zu. Im Einvernehmen mit der Gemeindeführung und dem Tourismusverband habe man sich außerdem dazu entschlossen, ein geplantes Silvesterfeuerwerk abzusagen.

Unterdessen wurde am Montag die Suche nach der Unglücksursache auf Hochtouren fortgesetzt. Lukas Rastner vom Südtiroler Lawinenwarndienst machte sich gestern selbst vor Ort ein Bild von der Lawine. Wie es zu diesem Ereignis kommen konnte, bleibt vorerst weiter ungeklärt. „Wir haben oberhalb der Abrisskante eine Skispur entdeckt. Ob diese aber bereits eine Woche oder erst einen Tag alt ist, kann man nicht mehr sagen.“ Das Gebiet, in dem die Spur verläuft, sei mit wenig Anstrengung und nach einem nur kurzen Aufstieg zu erreichen. „Ich glaube aber nicht, dass am Samstag bei dem Wind dort jemand eingefahren ist. Aber rein theoretisch ist es möglich“, sagt Rastner, der davon ausgeht, dass man den Grund für den Lawinenabgang nicht zu 100 Prozent klären wird können.

Ungewöhnlich bleibt die Dimension des Schneebretts: Bei einem 30-minütigen Erkundungsflug zwischen Reschen und Similaun habe man mehrere kleine Lawinen registriert, nicht aber eine derart gewaltige wie jene am Schnals­taler Gletscher. So habe das Schneebrett dort auf seiner Sturzbahn laufend neue Schneemassen aufgenommen und so letztlich auch die kleine Vertiefung bzw. die Ebene vor der Skipiste überwinden können – mit den bekannten tragischen Folgen.

Betroffen von dem Unglück zeigt sich auch Harald Riedl, Leiter der Lawinenkommissionsausbildung des Landes Tirol. „Ich kenne die Leute, die in Schnals die Lawinenlage beurteilen. Sie kommen regelmäßig zu uns, um Kurse zu besuchen. Es handelt sich um sehr erfahrene Experten, die mit den Messtechniken bestens vertraut und auf dem neuesten Stand sind“, sagt Riedl. Dass eine Lawine überhaupt auf eine nicht gesperrte Skipiste abgeht, sei schon ungewöhnlich. Dass dabei Menschen verschüttet werden und wie im aktuellen Fall tragisch zu Tode kommen, passiere gemessen an den Millionen Gästen in den Skigebieten äußerst selten. Das sei nicht zuletzt den Lawinenkommissionen zu verdanken, die laufend die Gefahrenlage beurteilen und bei Bedarf Pisten nicht freigeben. Insgesamt sind in Tirol 250 Lawinenkommissionen tätig, „in den Skigebieten alleine sind es zwischen 100 und 120“, weiß Riedl. Diese werden auf Verlangen des Sportanlagenbetreibers von der Gemeinde bestellt und bestehen aus ortskundigen Fachleuten, oft aus speziell dafür abgestellten Mitarbeitern der Skigebiete. Geschult und versichert werden sie über das Land.