Auto fuhr in Kundl auf Lkw auf: 52-Jähriger in Klinik verstorben

Kundl – Knapp zwei Monate nach einem schweren Verkehrsunfall in Kundl ist ein Beteiligter am vergangenen Freitag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 52-jährige Österreicher war am 5. November auf der Inntalautobahn auf einen Lkw aufgefahren, der nach einer Kontrollstelle verkehrsbedingt abgebremst hatte. Das Auto des Einheimischen wurde daraufhin von der Fahrbahn auf eine angrenzende Wiese geschleudert. (TT.com)