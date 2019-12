Snowboarder am Pitztaler Gletscher mit Hubschrauber geborgen

Wenns – Ein Abstecher ins freie Gelände am Pitztaler Gletscher endete für einen Snowboarder am Silvestertag in einer misslichen Lage. Der 29-Jährige hatte gegen Mittag am hinteren Brunnkogel den gesicherten Skiraum verlassen. Er querte einen immer steiler werdenden Hang in Richtung Osten. Dabei rutschte er mit seinem Snowboard immer weiter talwärts.

Der Deutsche kam der Eisflanke des Gletschers immer näher. Schließlich kam er weder vor noch zurück. Dazu geriet er in Gefahr, in eine Gletscherspalte zu stürzen. Also setzte der 29-Jährige einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber flog zu dem Snowboarder. Mittels Tau wurde der Mann geborgen und wieder im gesicherten Skiraum abgesetzt. (TT.com)