Mauereinsturz im Süden von Ecuador: Fünf Tote und vier Verletzte

Quito – Beim Einsturz einer Mauer im Süden von Ecuador sind in der Silvesternacht fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Bei den Toten handle es sich um eine 37-jährige Frau, ein siebenjähriges Mädchen und drei Buben im Alter von elf, 13 und 14 Jahren, teilten Rettungskräfte in Las Lomas in der Provinz Azuay am Mittwoch mit.

Ein 30 Meter langes Teilstück einer fünf Meter hohen Mauer war den Angaben zufolge auf vier Fahrzeuge mit Insassen gestürzt, die entlang der Mauer parkten. Vier weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein. (APA/AFP)