Staus, volle Parkplätze und Unfälle trüben Skivergnügen in Tirol

Innsbruck – Traumhaftes Wetter und perfekte Pistenverhältnisse – an den Tagen rund um Neujahr hat es unzählige Wintersportler wie magisch in die Skigebiete gezogen. Weniger zauberhaft gestaltet sich dabei allerdings oft die Anreise: Staus, überfüllte Parkplätze und Wartezeiten vor den Bergbahnen.

Vor allem im Tiroler Unterland müssen sich viele in Geduld üben. Der Anreiseverkehr von Kufstein über den Eiberg dauerte die vergangenen Tage mit starken Belastungen bis 10.30 Uhr an, es staute sich bis weit hinter die deutsche Grenze zurück. Im Rückreiseverkehr staute es sich bis Kufstein Süd zurück, ebenso im Stadtgebiet von Kufstein und Wörgl.

„Die Frequenz war noch nie so hoch wie heuer“, sagt Gerhard Tischler von der Polizei Söll. „Die Parkplätze sind überfüllt, in Söll stehen sie über die Felder bis ins Dorf – und das, obwohl der Parkplatz gerade vergrößert und ein eigener Busbereich eingerichtet wurde.“ Tischler macht das Wetter und die Technologie für die Zustände verantwortlich: „Heutzutage kann man über die Webcam und Website nachschauen, wie die Schneebedingungen und das Wetter vor Ort sind.“

Große Freude mit dem Wetter hat der Geschäftsführer der Bergbahn Hochsöll und Sprecher aller Geschäftsführer der Bergbahnen der Skiwelt Wilder Kaiser, Walter Eisenmann: „Schöner geht es ja nicht.“ Der Spitzentag war der 30. Dezember mit 45.000 Gästen in der gesamten Skiwelt, gestern waren es 40.000. Der Rekord wurde vor etwa zehn Jahren mit 50.000 verzeichnet. „Durch die Hochwetterlage hatten wir keinen Wahnsinnsandrang an einem einzelnen Tag, sondern es hat sich auf mehrere Tage verteilt“, sagt Eisenmann. Im Schnitt mussten Wintersportler drei bis vier Minuten an den Liften anstehen, in Scheffau beim Lift zur Aualm waren es bis zu zwölf Minuten.

Auch im Zillertal machen sich die perfekten Bedingungen auf den Pisten deutlich bemerkbar. „Egal wo man derzeit hinschaut – man ist von der Kapazität her überall an der oberen Grenze. Egal ob Gastronomie, Skibus oder anderswo“, sagt Zillertal-Arena-Prokuristin Annemarie Kröll. In Hochfügen platzte vergangenen Sonntag der Parkplatz aus allen Nähten, was laut Geschäftsführer Helmut Grünbacher schon lange nicht mehr in dieser Art vorgekommen ist. Skifahrer berichten außerdem von parkenden Autos, die bereits Kilometer vor dem Skigebiet die Straße säumten.

Teilweise gar nichts mehr ging an den vergangenen Wochenenden beim Skigebiet Kellerjochbahn: verstopfte Zufahrten, zugeparkte Straßen, überfüllte Parkplätze und Skibusse, die nicht mehr bis zu den Liften fahren konnten. Überrannt wird dieser Tage auch der Hüttegglift am Weerberg. Während im Skigebiet selbst nicht viel los ist, nehmen hier Tourengeher die Parkflächen in Anspruch.

Staus aufgrund von Blockabfertigung gibt es wie alle Jahre wieder beim Brettfalltunnel, der Rückstau auf die Autobahn reicht dabei nicht selten bis nach Kramsach und auf der Achenseestraße bis nach Achenkirch.

Zwar keine Staus, dafür Parkplatznot gab es in den vergangenen Tagen bei der Rosshütte in Seefeld. Jene Wintersportler, die ihr Auto kurzerhand entlang der Zufahrtsstraßen rund um den offiziellen Skiparkplatz abgestellt haben, nahmen vom Skiausflug einen Strafzettel mit nach Hause. Für TT-Leser Florian Cerovsek besonders ärgerlich: „Es sind dort keine Parkverbotsschilder aufgestellt.“ Bürgermeister und Rosshütte-Geschäftsführer Werner Frießer kann den Ärger verstehen und will der Sache nachgehen.

Eine spezielle Situation herrscht derzeit auf der Innsbrucker Nordkette. Die vor allem bei den einheimischen Wintersportlern beliebte Seegrube ist in den Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig auch ein heißbegehrtes Ausflugsziel für die Städtetouristen. Das Resultat: lange Schlangen vor der Talstation der Nordkettenbahn mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde. „Das war bereits die letzten fünf Jahre so“, sagt Nordkettenbahn-Geschäftsführer Thomas Schroll. „Die Einheimischen kennen das schon. Wer zum Skifahren kommt, sollte daher bis spätestens 10.30 Uhr hinauffahren, dann gibt es keine Probleme.“ Schroll rechnet damit, dass sich ab dem Wochenende die Lage wieder entspannen wird.

Doch nicht nur auf dem Weg in die Skigebiete wird es eng, auch auf den Pisten geht der Platz aus. Ein Lied davon singen kann Tirols Bergrettungs-Landesleiter Hermann Spiegl. Und zwar nicht nur, weil seine Leute zuletzt häufig zu Einsätzen nach Unfällen gerufen wurden. „Mich hat es kürzlich selbst erwischt. Brustwirbelbruch.“ Er sei bei der Abfahrt von der Piste geraten und abseits der Strecke hart auf dem gefrorenen Boden aufgeschlagen. „Wegen des Schneemangels gibt es derzeit keine Sturzräume. Wer von der Piste abkommt, landet im Wald“, erklärt er. Dadurch sei das Verletzungsrisiko deutlich erhöht. Selbstüberschätzung, überhöhte Geschwindigkeit und viele Wintersportler auf engem Raum würden außerdem das Unfallrisiko erhöhen. (np, dd, emf, jazz)