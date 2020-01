Busfahrer rettete Mutter und Kind bei Unfall in Bad Häring aus Auto

Bad Häring — Einen glücklichen Ausgang nahm gestern in der Früh ein spektakulärer Verkehrsunfall in Bad Häring. Eine 25-jährige Frau war kurz nach 7 Uhr mit ihrem Pkw im Kreuzungsbereich Schön­auer Straße/Dorfstraße/Rettenbachstraße von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchschlug in der Folge das Holzgeländer und blieb im verbauten Bereich des so genannten Glaurachbachs hängen. Im Fahrzeug der 25-jährigen Lenkerin befand sich außerdem noch deren einjähriges Kind.

Ein zufällig vorbeikommender Busfahrer entdeckte den Unfall und konnte Frau und Kind aus dem Fahrzeug bergen. Laut Angaben der Polizei überstanden die beiden den Unfall unverletzt. Die Ursache ist noch nicht restlos geklärt, die Exekutive geht derzeit davon aus, dass Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt hat. (np)