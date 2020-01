Beim Rodeln im Skigebiet Obertilliacher Bergbahnen wurde am Freitagnachmittag ein 28-jähriger Italiener schwer verletzt. Der Mann war gegen 15.40 Uhr alleine auf der Rodelbahn unterwegs, als er knapp vor dem Ziel stürzte und sich eine schwere Verletzung am rechten Unterschenkel zuzog. Der Mann wurde von der Pistenrettung erstversorgt und in weiterer Folge ins Krankenhaus nach Innichen in Südtirol eingeliefert. (TT.com)

