Leiche in Bachbett in Kirchberg entdeckt: Polizei sucht Zeugen

Kirchberg – In Kirchberg ist Samstagfrüh die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Ein Gemeindemitarbeiter hat den schrecklichen Fund gegen 8.30 Uhr gemacht. „Er hat einen leblosen Körper in der Aschauer Ache gesehen, der im Wasser trieb. Daraufhin hat der Gemeindemitarbeiter sofort die Rettungskette in Gang gesetzt“, schildert Einsatzleiter Josef Feyersinger von der Polizei Kirchberg gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Sofort rückte ein Notarzthubschrauber an – aber die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Leiche wurde von der Feuerwehr Kirchberg geborgen und wird in den nächsten Tagen gerichtlich obduziert. Erst dann können nähere Informationen zur Todesursache abgegeben werden. Genaueres zur Identität des Mannes konnte die Polizei noch nicht nennen, es handelte sich aber vermutlich um einen 28-jährigen Deutschen. Zeugen, Angehörige oder Begleiter des Mannes werden dringend ersucht, sich bei der Polizei Kirchdorf unter Tel. 059133/7205 zu melden. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter