Christbaum in Kitzbühel brannte lichterloh

Glücklicherweise noch rechtzeitig auf den Balkon verfrachten konnten die Eigentümer einer Wohnung in der Hahnenkammstraße in Kitzbühel ihren brennenden Christbaum in der Nacht auf Samstag.

Wie die Feuerwehr berichtet, konnten die Bewohner den Brand außerdem eindämmen, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte mit Wärmebildkamera die Brandstelle.

Nach einer halben Stunde konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Dabei waren 21 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit vier Fahrzeugen, das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei. (TT.com)