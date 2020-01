Sechs Tote bei Unfall in Südtirol: Lenker hatte fast zwei Promille

Luttach — Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Sonntag: Ein Auto ist in Südtirol in eine Reisegruppe gefahren und hat sechs junge Urlauber getötet. Man gehe davon aus, dass alle Opfer aus Deutschland gekommen seien, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und aus dem Norden Deutschlands kommen. Sie müssen aber noch identifiziert werden. Elf Menschen sind verletzt worden, vier davon schwerst. „Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld", sagte Helmut Abfalterer von der Feuerwehr der Tageszeitung Online:

Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war vermutlich betrunken, als er gegen 1 Uhr nachts in Luttach im Ahrntal in die Gruppe raste. Die Urlauber sollen in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Lokalbesuch gewesen sein. Ein Sprecher der Feuerwehr in Luttach sagte der dpa, die Menschen seien auf der Hauptstraße des Ortes unterwegs gewesen. Sie seien wohl gerade aus dem Bus gestiegen und wollten die Straße zu ihrer Unterkunft überqueren. Nähere Details zum Unfallhergang wollte man zunächst noch nicht bekannt geben, da die Ermittlungen noch laufen, hieß es Sonntagfrüh in einer Pressekonferenz.

Auch zum Unfalllenker gab es vorerst noch keine weiteren Informationen. Bekannt war bereits, dass es sich um einen 27-jährigen Einheimischen handeln dürfte. Der Mann stellte sich direkt nach dem Unfall den Carabinieri.Der Fahrer dürfte 1,97 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Er soll auch noch auf Drogen getestet werden. Der Südtiroler, der mit einem Audi TT in die Menschenmenge gerast war, wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Bozen gebracht. Laut stol.it wurde der Mann noch am Vormittag festgenommen. Ihm werde unter anderem "Tötung im Straßenverkehr" vorgeworfen.

Ein Feuerwehrmann erzählt am Rande der Pressekonferenz, dass der Wagen eine sehr hohe Geschwindigkeit gehabt haben musste. Das Auto sei nämlich sehr stark beschädigt und die Trümmerteile waren laut dem Feuerwehrmann in einem großen Umkreis verteilt.

160 Einsatzkräfte — von Feuerwehr, Rettung, Bergrettung und Unfallseelsorge sowie Carabinieri und Psychologen — waren am Unfallort im Einsatz. Insgesamt wurden elf Verletzte gezählt, darunter zwei Südtiroler. Von den vier Schwerverletzten mussten nach Angaben der Feuerwehr drei vor Ort intubiert werden: Eine Frau kam ins Krankenhaus Bruneck, ein Mann ins Regionalkrankenhaus Bozen und eine schwerstverletzte Frau und ein schwerstverletzter Mann in die Universitätsklinik Innsbruck.

Die Opfer müssen noch abschließend identifiziert werden. In der Gruppe hätten sich nicht alle untereinander gekannt, und nicht alle hätten Dokumente bei sich gehabt, hieß es bei der Polizei. Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, Mitarbeiter des Generalkonsulats Mailand stünden im Kontakt mit den zuständigen italienischen Behörden, die mit der Identifizierung der Verunglückten befasst sind und unterstützten bei der Betreuung der Betroffenen.

„Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie", sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher in der Pressekonferenz in Luttach. „Wir sind alle geschockt." (dpa, APA, TT.com)