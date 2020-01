Sieben Tote in Luttach: Trauer, Entsetzen und einige Unklarheiten

Luttach — Das Glockengeläut durchbricht die morgendliche Stille im kleinen Ort Luttach. Durch die bunten Fenster des gotischen Kirchleins auf einem Hügel im Zentrum des Dorfes im Südtiroler Ahrntal scheinen gestern gegen zehn Uhr die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Und sie werfen lange Schatten. Auf einem schwarzen Tuch, das auf dem Altar liegt, steht eine weiße Kerze. „Wir haben sie entzündet für die Opfer des schrecklichen Unfalls, für ihre Angehörigen", sagt der Pfarrer und bittet die Gemeinde um eine Minute des Schweigens. „Im Gedenken an das, was wir nicht in Worte fassen können."

Unfallhergang: Ermittler tappen noch im Dunkeln

In der Nacht auf Sonntag war ein 27-jähriger Südtiroler in eine Gruppe junger Menschen gerast. Sie kehrten gerade vom Feiern heim, ein Gros davon Touristen, die auf dem Weg in ihre Unterkunft waren. Sechs junge Deutsche, drei Männer und drei Frauen zwischen 20 und 25 Jahren, waren sofort tot. Eine junge Frau starb am Montagabend in der Innsbrucker Klinik. Ein weiterer von insgesamt zehn Verletzten schwebte gestern Abend noch in akuter Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Bozen teilte bereits am Sonntag mit, dass „aufgrund der gesamten Unfalldynamik" von einer „erheblichen Übertretung der Geschwindigkeitsbegrenzung" auszugehen sei. Wie ein Test ergab, hatte der Lenker fast zwei Promille Alkohol im Blut.

Derzeit wird viel spekuliert über den Unfallhergang. In Lutt­ach kursieren mehrere Versionen, gesichert ist keine. Denn selbst die italienischen Ermittler tappen noch im Dunkeln. „Es ist zurzeit nicht klar, auf welcher Höhe der erste Fußgänger erfasst wurde", zitieren Südtiroler Medien einen Bericht der Staatsanwaltschaft. Danach aber, so viel stehe fest, habe der Lenker, der taleinwärts fuhr, „die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Schotterhaufen auf der rechten Straßenseite geprallt". Über 160 Rettungskräfte standen im Einsatz.

VIDEO: Augenzeuge Siegfried Feichter berichtet im Interview mit Athesia vom Erlebten in der Unfallnacht.

„Sind in Trauer mit euch verbunden"

Dutzende Kerzen, Blumen, aber auch Briefe erinnern am Morgen des Dreikönigstages an das Unglück. „Wir sind fassungslos und erschüttert darüber, dass unsere lieben jungen Freunde aus Deutschland aus dem Leben gerissen wurden", steht auf einem Zettel, der an einen Zaun geheftet wurde. Und weiter: „Ihr sollt wissen, dass viele Menschen in Trauer mit euch verbunden sind."

Der Unfallort liegt einige hundert Meter vom Dorfkern entfernt, am Ende einer langen Geraden. Dort gibt es einen Parkplatz und eine Bushaltestelle. Eine kleine Brücke überspannt den Fluss genau dort, wo kurz nach ein Uhr in der Nacht auf Sonntag der 27-Jährige in die Menschengruppe gerast war. Links und rechts der Straße stehen nur wenige Häuser, die meisten von ihnen als Hotel oder Pension ausgewiesen. Luttach ist bei Touristen beliebt. Zwei Skigebiete liegen in der unmittelbaren Umgebung.

Am Unglücksort in Luttach haben Angehörige und Freunde der sieben Opfer, aber auch viele Einheimische Kerzen und Blumen niedergelegt. Im kleinen Ort im Ahrntal herrscht Fassungslosigkeit. - Benedikt Mair

„Verallgemeinern darf man nicht"



Die Angehörigen und Freunde der Opfer stehen unter Schock und wurden von Kriseninterventionsteams betreut. Aber auch viele Einheimische können nicht fassen, was passiert ist. „Entsetzlich" sei es, „eine Tragödie", „nicht zu glauben", sagen die Menschen im Dorf. „Wir alle stehen unter Schock", erzählt die Wirtin eines Gasthofs: „So ein heftiges Verkehrsunglück weiß ich in Südtirol schon lange nicht mehr und in unserem Tal noch nie", sagt sie. Die Stimmung am Sonntag sei unheimlich gewesen. „Schwer zu beschreiben, was sich da zugetragen hat."

Ihr Mann verwehrt sich aber vor allem gegen den in deutschen Medien erhobenen Vorwurf, die Strecke ins Ahrntal würde Raser geradezu anziehen. „Ja, früher vielleicht, da wurde viel zu schnell gefahren", gibt er zu. Heute sei es besser. Von diesem schrecklichen Unfall dürfe nicht auf alle Bewohner der Talschaft geschlossen werden. „Verallgemeinern darf man nicht", mahnt der Wirt. So wie er haben viele in Luttach Angst um den Ruf der Region. Auch Helmut Klammer, der Bürgermeister der Gemeinde Ahrntal, in welcher der 1100-Seelen-Ort liegt, ließ bei einer Pressekonferenz wenige Stunden nach der Tragödie die Sorge anklingen, dass die Gegend in Verruf geraten könnte.

Entscheidung über U-Haft: 18 Jahre drohen

Gestern am frühen Abend trat der Anwalt des 27-Jährigen, der aus dem rund 30 Kilometer entfernt liegenden Kiens stammt, an die Öffentlichkeit. Alessandro Tonon gab an, sein Mandant habe ihm gesagt, dass er sich wünsche, anstelle der anderen Menschen tot zu sein. Wegen solcher und ähnlicher Äußerungen wurde der Unfalllenker in einer psychiatrischen Einrichtung im Pustertal behandelt — es habe Suizidgefahr bestanden, berichteten italienische Medien. Montagnachmittag war der junge Mann schließlich so stabil, dass er ins Gefängnis nach Bozen gebracht werden konnte. Dort soll er heute oder morgen einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die U-Haft entscheidet. Ihm wird, frei übersetzt, „Mord im Straßenverkehr" vorgeworfen. Erschwerend würden sich laut Bericht der Staatsanwaltschaft die Trunkenheit am Steuer und die vielen Opfer auswirken. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 18 Jahre Gefängnis.Tonon gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, sein reuiger Mandant habe sich nicht für so stark alkoholisiert gehalten. In Italien gilt, wie in Österreich, eine 0,5-Promille-Grenze.

Viele Angehörige sind seit Sonntag zum Krankenhaus in Bruneck gereist, rund 20 Fahrkilometer von Luttach entfernt. Dort wurden die Toten inzwischen alle identifiziert. Betreut wurden die Familien von Notfallpsychologen, Seelsorgern und Vertretern der Deutschen Botschaft. Von den sechs Menschen, die noch in der Unfallnacht starben, kamen vier aus Nordrhein-Westfalen. Eine Person wohnte in Hamburg, eine weitere in Niedersachsen. Woher in Deutschland die siebente Tote stammt, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. (bene, TT)