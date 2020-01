Sekundenschlaf: Sechs Verletzte bei Frontal-Crash in Tunnel in Wörgl

Ein Lenker aus Italien ist mit seinen beiden Kindern auf dem Weg in Richtung Wörgl. In einem Tunnel schläft er plötzlich am Steuer ein – dabei stößt er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Am Ende müssen sechs Verletzte ins Krankenhaus.