Betrunkener prallte in Imster Kreisverkehr gegen Auto und flüchtete

Imst – Ein schwerer Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dreikönigstag gegen 17.30 Uhr in Imst ereignet: Dort fuhr ein 33-jähriger Autofahrer von Tarrenz kommend in Richtung Landeck ungebremst in den Kreisverkehr „Auf Arzill“ ein. Zu diesem Zeitpunkt war dort gerade eine 47-jährige Einheimische mit ihrem Pkw unterwegs.

Der Türke prallte gegen das Auto der Frau. Dabei zog sich die 47-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die beiden Autos wurden schwer beschädigt. Der 33-Jährige flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte jedoch kurze Zeit später von einer Streife der Autobahnpolizei Imst an einem Autobahnparkplatz in Mils gefasst werden. Ein Alkotest mit dem Mann verlief positiv. (TT.com)