Essen am Herd vergessen: Rauchmelder verhinderte in Uderns Schlimmeres

Uderns – Es war für die Uderner Feuerwehrler ein Einsatz, der glimpflich ausging. Aber auch einer, bei dem dank Rauchmelder und der Reaktion aufmerksamer Bewohner Schlimmeres verhindert werden konnte.

Gestern morgen hörte eine Anwohnerin ein lautes Piepsen aus einer Wohnung in einem Uderner Wohnblock. Sie alarmierte die Feuerwehr. Mittels Sirenenalarm rückten 16 Mitglieder der FF Uderns an. Während der Rauchmelder in der Wohnung mit voller Lautstärke schrillte, versuchten die Feuerwehrmänner herauszufinden, ob jemand in der Wohnung war. Auf lautes Klopfen an der Wohnungstür reagierte niemand. Daraufhin versuchten sie über den Balkon und die dortigen Fenster einen Blick in die Wohnung zu erhaschen. Auch dort klopften sie lautstark. „Darauf reagierte dann ein etwas erschrockener und verschlafener Mann, der uns schließlich die Tür öffnete“, berichtet Jakob Gruber, Pressereferent der FF Uderns.

Der Geruch von Angebranntem sei laut den Feuerwehrmännern deutlich wahrnehmbar gewesen. Auch leichter Rauch hing in der Luft. Grund dafür war, dass der Bewohner sein Abendessen am Herd vergessen hatte. Das köchelte seit etwa 22 Uhr vor sich hin. Übrig war nur noch ein verkohlter Klumpen. Aber einer, der zu erheblich mehr Schaden hätte führen können.

Dass der Mann weder den Geruch noch das laute Piepsen des Rauchmelders wahrgenommen hatte, verwunderte die Einsatzkräfte. Dennoch waren sie froh, dass nicht mehr passiert war. „Man meint immer, dass die Leute selbst den Geruch oder Rauch bemerken. Aber dieser Einsatz zeigt, dass das nicht immer der Fall ist und Rauchmelder Leben retten“, sagt Gruber. Man wisse nicht, wie sich die Situation entwickelt hätte, wenn die aufmerksame Anwohnerin nicht das Piepsen des Melders gehört hätte. (TT, emf)