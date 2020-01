48-Jähriger bei Arbeitsunfall in Ranggen verletzt

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde am frühen Dienstagabend ein 48-Jähriger in die Klinik Innsbruck geflogen. Der Mann war gegen 17.10 Uhr in Ranggen mit Arbeiten an einem Holzstück beschäftigt. Dabei fixierte er mit einer Zange das Holzstück und bearbeitete es mit einem Winkelschleifer. Als das Werkstück aus der Zange rutschte und gegen das Gerät prallte, durchtrennte die Scheibe der Flex zum Teil eine Ader der linken Hand. (TT.com)