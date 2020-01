Kaminbrand: Elektronischer Holzofen in Haiming zu stark befeuert

Haiming – Etwas zu gut gemeint hat es der Mieter einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Haiming: Er dürfte am Dienstag gegen 19 Uhr zu viel Brennholz in den elektronisch gesteuerten Holzofen gesteckt haben, wodurch es zu einem Kaminbrand kam.

Die Feuerwehr Haiming rückte mit drei Fahrzeugen und 27 Mann an und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Auch der Schaden hält sich laut Polizei in Grenzen: Es wurde nur das Kamindach beschädigt. (TT.com)