21-Jährige stürzte mit Auto nachts in den Plansee

Breitenwang – Eine junge Ungarin ist in der Nacht auf Samstag mit ihrem Pkw in den Plansee gestürzt. Die 21-Jährige war gegen 02.45 Uhr auf der Plansee-Landesstraße in Breitenwang unterwegs, als sie laut Polizei in einer leichten Rechtskurve von der Straße abkam. Ihr Fahrzeug stürzte in den Plansee und versank. Der Frau gelang es, sich selbst aus dem Auto zu befreien und ans Ufer zu schwimmen.

Mit einem vorbeifahrenden Fahrzeuglenker alarmierte sie anschließend die Rettungskräfte. Der etwa 30 Meter tief im Plansee versunkene Pkw konnte aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in der Nacht nicht geborgen werden, dies soll am Samstag bei Tageslicht passieren, teilte die Polizei mit. (TT.com/APA)