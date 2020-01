Unfall in Innsbruck: Auto stieß vor Bahnhof mit Motorrad zusammen

Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr beim Innsbrucker Hauptbahnhof ereignet. Ein 39-jähriger Schweizer fuhr auf der Sterzinger Straße in Richtung Norden und wollte mit seinem Auto beim Südtiroler Platz links in die Salurner Straße einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein ebenfalls 39-jähriger Österreicher mit dem Motorrad über den Südtiroler Platz. Der Mann – der keinen Führerschein besitzt – wollte geradeaus weiter auf der Sterzinger Straße in Richtung Süden fahren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuglenker waren laut Polizei offensichtlich bei Rot in die Kreuzung eingefahren. Der Motorradlenker wurde schwer verletzt in die Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.