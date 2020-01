36-Jähriger in Haiming von fallenden Baumstämmen verletzt

Für einen 36-Jährigen hat der Arbeitstag am Samstag mit einer Verletzung geendet. Der Mann war gegen 11.45 Uhr dabei, vor seinem Haus Rundholz von einem Motorkarren abzuladen. Der Österreicher öffnete den Spanngurt, dann die Seitenbordwand. Durch herabfallende Baumstämme wurde der Mann an den Beinen getroffen. Bei den Unterschenkeln verletzte sich der 36-Jährige so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden musste. (TT.com)

