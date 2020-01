Betrunkener stürzte in Lokal in Sölden über Treppe und schlug mit Kopf auf

Offenbar betrunken ist ein Niederländer (67) am Sonntag kurz nach Mitternacht in einem Söldener Lokal eine Treppe hinuntergestürzt. Die mit Steinplatten verlegte Stiege führte zu den Toiletten im Keller – am Ende der zehn Stufen schlug der 67-Jährige mit dem Kopf auf und blieb bewusstlos liegen.

Der Aufprall war so laut, dass Gäste dem Gestürzten rasch zu Hilfe eilten. Allerdings war der Mann nicht ansprechbar und konnte erst vom alarmierten Notarzt stabilisiert werden. Dann wurde der Verletzte in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Laut Polizei könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. (TT.com)