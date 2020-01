Laufende Motorsäge fiel 37-jährigem Arbeiter auf den Arm

Bad Ischl – Ein 37-jähriger Tscheche ist am Sonntagvormittag bei Holzarbeiten in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) schwer verletzt worden. Der Mann arbeitete Eschenholz auf und schnitt in mehrere Äste hinein.

Als die Spannung der Äste nachgab, schlug es dem Arbeiter die Motorsäge aus der Hand. Die Säge drehte sich in seine Richtung und fiel mit noch laufender Kette auf seinen linken Arm, berichtete die Polizei OÖ.

Der 37-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. (APA)