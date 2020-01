Letztes Update am So, 12.01.2020 21:49

Schwere Skiunfälle in Tirol: Polizei sucht nach fahrerflüchtigem Kind

In Auffach und Alpbach wurden am Sonntag zwei jeweils 53-jährige Frauen bei Skiunfällen schwer verletzt. In Hippach musste eine verletzte Tourengeherin per Tau geborgen werden.