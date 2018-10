„Dieser Blick war nicht menschlich“: Haft für Messerstecher

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Eigentlich sollte es der krönende Abschluss einer Saisonarbeit sein. Kollegen und Freunde hatte ein 27-Jähriger dazu vor Weihnachten in ein Innsbrucker Bogenlokal geladen. Doch schon bald kam es auf der Tanzfläche des Lokals zu einem derben sexuellen Übergriff auf die Freundin des 27-Jährigen. Als sie sich darauf verstört an ihren Freund wandte, blickte dieser in die weit aufgerissenen Augen eines gebürtigen Palästinensers. Als ihn der Freund zur Rede stellte, fiel der 29-Jährig­e gleich dem Türsteher auf. Ein Lokalverweis folgte.

Der Palästinenser (staatenlos) wartete mit seinen Begleitern jedoch so lange vor der Eingangstüre, bis es um sechs Uhr morgens wieder zu einem Zusammentreffen der Gruppen kam. Dies bekam erst die Freundin in Form eines Trittes zu spüren. Die Empörung der erneut Angegriffenen äußerte sich dann jedoch in einem Gegenangriff, der es in sich hatte. Nachdem dabei ein Begleiter des Staatenlosen per Kopfstoß außer Gefecht gesetzt worden war, griff dieser zu seinem Messer. Im Nahkampf mit dem 27-Jährigen holte der 29-Jährige dann aus und versetzte dem Kontrahenten Stiche, die sogar noch durch mehrere Schichten der Winterbekleidung derart in den Brustbereich drangen, dass zwei Drittel des Brustmuskels durchtrennt wurden. Eine Notoperation folgte.

Vor einem Schwurgericht musste sich der 29-Jährige gestern wegen Mordversuchs verantworten. Dort änderte er erst seine Verantwortung und gestand zu, doch selbst ein Messer dabeigehabt zu haben. Drogen wie XTC hatten den Angeklagten offenbar in ihrem Bann. Ein Security: „Er war aggressiv und schwitzte. Die Augen waren rot, dieser Blick war nicht mehr menschlich!“ Von den Stichen wollte der 29-Jährige erst gar nichts bemerkt haben und dem Opfer niemals den scharfen Teil der Klinge zugewandt haben.

Geltend gemachte Notwehr sah die Staatsanwaltschaft allenfalls als Überschreitung einer solchen, „und wenn aus Wut, Zorn und Rache“.

Verteidiger Rene Schwetz verwies jedoch auf klärende Videoaufnahmen. Laut Schwetz besser zur Wahrheitsfindung geeignet als subjektive Zeugenaussagen zu einem Handgemenge.

Keine leichte Aufgabe für die Geschworenen. Über ein Spektrum zwischen Körperverletzung und Mordversuch hatten sie zu befinden.

Sie entschieden letztlich nicht rechtskräftig auf absichtlich schwere Körperverletzung und zweieinhalb Jahre Haft. 5000 Euro wurden dem Opfer zugesprochen.