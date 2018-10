Deutscher aus türkischer U-Haft entlassen

Nach 45 Tagen in türkischer U-Haft kommt der in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung angeklagte Deutsche Hüseyin M. frei. Auch eine Ausreisesperre gebe es nicht, sagte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur nach dem Prozessauftakt in Ankara am Donnerstag. M. dürfe heimfliegen.

Der 42-Jährige war Ende August während seines Urlaubs unter dem Vorwurf festgenommen worden, Präsident Recep Tayyip Erdogan am 23. Mai 2014 und am 27. Juli 2015 in Facebook-Einträgen beleidigt habe. Dafür drohen ihm weiterhin bis zu sechs Jahre Haft. Mit seiner Ausreise wird er für die türkische Justiz aber nun wohl nicht mehr greifbar sein, selbst wenn er bei kommenden Gerichtsterminen verurteilt werden sollte. (APA/dpa)