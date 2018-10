Kupferdiebstahl in Bruck am Ziller: Zeugen gesucht

Bruck am Ziller – Nach Zeugen, die in der Nacht auf Freitag in Bruck am Ziller unterwegs waren, sucht aktuell die Polizei. Unbekannte Täter brachen in den Bauhof ein und entwendeten aus einem Lagerraum Kupfermaterial. Dabei stieg einer davon auf einen Altölkübel und brach mit dem Fuß ein. Schuhe und Hose des Täters dürften darum durch Ölflecken und einen starken Geruch aufgefallen sein. Hinweise an folgende Nummer: 059133/7255 (TT.com)