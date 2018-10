Begnadeter Strafrechtler urteilt nun als Hofrat über Verurteilte

Die Justiz kennt in jedem ihrer Bereiche herausragende Persönlichkeiten. Geht es ums Strafrecht, zählt der Innsbrucker Richter Wolfgang Schaumburger zweifellos dazu. Rund 30 Jahre ist Schaumburger nun schon als Strafrichter tätig — und kennt das Strafgesetzbuch wie kaum ein anderer. Vom Untersuchungsrichter stieg Wolfgang Schaumburger schnell zum Leiter einer Schöffenabteilung am Landesgericht auf, wenige Jahre später endete die erst­instanzliche Karriere als Vorsitzender des Geschworenengerichts und Mitglied der Ratskammer. Seit 2012 steht Schaumburger nun dem Berufungssenat am Landesgericht für alle Strafsachen im Sprengel vor. Grund für den Bundespräsidenten, Schaumburger den Titel „Hofrat" zu verleihen. OLG-Präsident Klaus Schröder überreichte die Urkunde und würdigte große Umsicht sowie Sorgfalt. Weiterhin schlechte Zeiten also für bereits am Bezirksgericht zu Recht Verurteilte.

Weitere Geldstrafe für Verschuldete

Dass Notlagen direkt in die Kriminalität führen können, zeigte gestern der Fall einer Veruntreuung aus einem Tankstellentresor. 4867 Euro hatte eine 54-Jährige aus dem Panzerschrank heimlich entnommen und war von der Pächterin daraufhin noch einmal erwischt worden, als sie mit 5500 Euro in der Tasche die Arbeitsstätte verlassen wollte. Gehabt hat die mit 30.000 Euro verschuldete und alleinstehende Frau übrigens auch von der ersten Beute nichts — will sie doch all das Geld jemandem gegeben haben, vor dem sie heute noch „Schiss hat". Aufgrund von Geld- und Lebenssorgen erfüllte die Unterländerin auch noch ein Diversionsangebot des Gerichtes nicht. So blieb gestern am Landesgericht nur eine weitere Strafe: zur Hälfte bedingte 960 Euro. (fell)