Geiselnahme in Köln: Terror-Hintergrund möglich

Köln — In einer Apotheke am Kölner Hauptbahnhof sah sich die Polizei am Nachmittag mit einer Geiselnahme konfrontiert. Ein Mann hatte eine Frau in seiner Gewalt — nach gut zwei Stunden gab die Polizei auf Twitter Entwarnung: Der Täter sei unter Kontrolle, die leicht verletzte Geisel werde versorgt. Ein unbeteiligtes Mädchen wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Der Geiselnehmer sei bei den Zugriffsmaßnahmen laut Polizei schwer verletzt worden und wurde reanimiert. Über die Art der Verletzung gab es zunächst keine Angaben. Der Zugriff erfolgte durch eine Spezialeinheit.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Molotowcocktail gezündet und in Apotheke geflüchtet

Am Abend bei einer Pressekonferenz gaben die Ermittler erste Details zur Tat bekannt. "Wir stehen erst am Anfang sehr komplexer Ermittlungen", hieß es von Seiten der Kölner Polizei. Soweit bekannt, zündete der Mann einen Molotowcocktail in ein Schnellrestaurant im Bahnhof. Dabei erlitt ein 14 Jahre altes Mädchen Brandverletzungen. Sie wird im Krankenhaus behandelt.

- dpa

Die Explosion löste die Sprinkleranlage aus. Das habe den Täter wohl unter anderem dazu veranlasst, das Restaurant zu verlassen. Er flüchtete in die Apotheke im Bahnhof und verschanzte sich dort.

Beim Zugriff habe der Mann die Geisel massiv bedroht und offenbar versucht, sie anzuzünden. Das konnten die Polizisten der Spezialeinheit aber verhindern. Der Täter habe eine Waffe in der Hand gehalten. Unklar war am Abend noch, ob es sich um eine "echte Waffe oder eine Gaspistole" gehandelt habe. Die Beamten schossen mehrmals auf den Geiselnehmer. Der Mann wurde am Abend noch notoperiert.

Der mutmaßliche Täter habe auch mehrere Gaskartuschen genutzt und in der Apotheke im Hauptbahnhof gelagert haben. Es seien blaue Campinggaskartuschen und Brandbeschleuniger gefunden worden, von denen einige mit Klebeband verbunden gewesen seien, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Köln.

Papiere gefunden, Identität aber noch nicht geklärt

In der Apotheke wurden Papiere eines 55-jährigen Syrers gefunden. Demnach habe der Besitzer dieser Papiere eine Duldung bis Mitte 2021 erhalten. Der Geiselnehmer sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" der Passinhaber.

Die Ermittler betonten gleichzeitig, dass die Identität des Täters aber noch nicht eindeutig geklärt sei. Der Inhaber des gefundenen Dokumentes von 2016 sei umfangreich wegen verschiedener Delikte wie Diebstahl und Bedrohung bekannt.

Ermittlungen in „alle Richtungen"

Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Köln. Bei der Geiselnahme soll der Mann nach Angaben eines weiteren Sprechers auch geäußert haben, dass er zur Terrorormiliz IS gehöre.

Zunächst hatte es Augenzeugenberichte über Schüsse und Rauch gegeben. Auf Twitter wies die Polizei Spekulationen zurück: „Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen!", mahnte die Polizei nachdem offenbar Gerüchte von Schüssen und einem Toten die Runde gemacht hatten.

Zugverkehr eingestellt

Der Polizeieinsatz brachte den Bahnverkehr rund um den zentralen Knotenpunkt Köln nahezu zum Erliegen. Hinzu kam, dass auch die Schnellstrecke nach Frankfurt nach einem ICE-Brand mehrere Tage gesperrt ist. Die Polizei rief über Lautsprecher alle Reisenden zum Verlassen des Bahnhofs auf. Die Züge im Fernverkehr wurden nach Angaben der Deutschen Bahn großräumig umgeleitet. Für ältere Menschen und solche mit Einschränkungen, die Hilfe brauchen, stellt die Bahn Taxigutscheine aus.



Die Räumung soll ruhig vonstatten gegangen sein — das berichten zumindest Fahrgäste auf Twitter. (TT.com)