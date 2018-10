Letztes Update am Di, 16.10.2018 13:31

Neue Taser und zusätzliches Wachpersonal für heimische Gefängnisse

Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat am Dienstag in der Strafvollzugsakademie in Wien ein neues Taser-Modell für die Justizwache vorgestellt. Außerdem versprach er für 2019 insgesamt 200 zusätzliche Justizwachebeamte.