Wipptaler Geschäftsbesitzer hatte Cannabisplantage im Garten

Matrei am Brenner – Ein feines Näschen bewiesen Polizisten aus Steinach am Montagnachmittag in Matrei, als sie zu Fuß unterwegs waren. Den Beamten fiel ein deutlicher Cannabisgeruch vor einem Geschäft auf.

Beim Betreten des Geschäfts wurde der Geruch deutlicher. Der Ladenbesitzer stimmte einer freiwilligen Nachschau zu, wobei die Beamten 38 Cannabispflanzen im Garten fanden. Mit Hilfe eines Polizeidrogenspürhundes erfolgte eine weitere Durchsuchung, bei der 20 bereits getrocknete Stauden als auch weitere Mengen Hanf in getrockneter Form sichergestellt werden konnten. Der 37-jähriger Mann sowie eine 61-jährige Frau wurden angezeigt. (TT.com)