3528 Kinderpornos seit 2016 geteilt und gehortet

Kinderporno-Konsumenten geben sich vor Gericht oft ahnungslos. Tun so, als hätten sie da auf den Bildschirmen eine abstrakte Sache betrachtet – und nahmen in Wirklichkeit in Kauf, dass dieses Bild- und Videomaterial über das Leid jener Kinder zustande gekommen ist, die bei solchen Aufnahmen die Hauptdarsteller spielen müssen. Gestern am Landesgericht musste sich ein 39-Jähriger aufgrund seines Umgangs mit Kinderpornografie verantworten. Das Landeskriminalamt Wiesbaden hatte den Betreiber einer einschlägigen Webseite ausgeforscht und war auf den 39-Jährigen als Besucher und Tauschpartner gestoßen. Nach Beschlagnahme von dessen PC durch die Tiroler Polizei hatten die EDV-Sachverständigen richtig Arbeit. So stellten sie insgesamt 3528 Bilder und Videos von Unmündigen auf der Festplatte sicher. Seit 2016 hatte der Pädophile gehortet und geteilt. Vor Strafrichter Norbert Hofer erklärte der Mann den Trieb mit einer Flucht aus dem sozialen Gefüge: „Ich bin Ausländer hier und kann mit Tirolern kaum Kontakt knüpfen. Da bin ich da hineingeschlittert!“ Auch Angst lag in den Aussagen des Angeklagten: „Herr Rat! Schützen Sie meine Identität, die lynchen mich sonst!“ Richter Hofer: „Für das übelste Delikt, das Sie online begehen können, verhänge ich sieben Monate bedingte Haft und 3000 Euro Geldstrafe. Dazu zahlen Sie dem Staat 3000 Euro für das EDV-Gutachten und 200 Euro Prozesskosten!“

Dass sich im Bereich der Kinderpornografie auch der strafbar macht, der solches Material einfach ohne Hintergedanken weiterschickt, erfuhr gestern eine dreifache Mutter aus dem Kongo. Sie hatte im April ein solches Video von einem Bekannten auf ihrem Facebook-Account bekommen und es mit ihrem Mann geteilt – jedoch mit der Frage, „was sie denn mit so etwas solle“. Trotzdem erfüllte die 31-Jährige durch das Teilen das Vergehen pornografischer Darstellung Minderjähriger. Eine Diversion über Ableistung von 40 Sozialstunden erging. Der Richter: „Wenn man so etwas bekommt, gibt es nur einen Weg – den zur Polizei!“ (fell)