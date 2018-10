Einbrecher stiegen in zwei Firmen in Stans ein und stahlen Bargeld

Stans – Einbrecher waren in der Nacht auf Mittwoch in zwei Firmen in Stans auf Beutezug. Die Unbekannten drangen in das erste Unternehmen über eine Hintertür ein. Sie durchsuchten alle Büros. Aus Schubladen ließen sie Bargeld mitgehen. Schließlich flexten sie auch noch einen Tresor auf. Daraus stahlen sie ebenfalls Geld. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Dieselben Täter dürften laut Polizei auch noch in eine benachbarte Firma eingebrochen sein. Hier gelangten sie über eine Nebentüre in die Büros. Die Unbekannten brachen einen Kaffeeautomaten und eine Kasse auf und nahmen das Geld mit. Aus einem Spind stahlen sie ebenfalls Geld. Insgesamt dürfte der Schaden bei beiden Einbrüchen bei einigen Tausend Euro liegen. (TT.com)