Vier Jugendliche nach Tod von 13-Jährigem bei Paris in U-Haft

Paris – Nach dem Tod eines 13-Jährigen bei einer Bandenschlägerei in einem Pariser Vorort wird gegen vier Jugendliche wegen Totschlags ermittelt. Die 15- und 16-Jährigen seien in Untersuchungshaft genommen worden, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo am Donnerstag unter Berufung auf Justizkreise. Sie sollen den Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung einer größeren Gruppe Jugendlicher im Vorort Les Lilas am Wochenende mit Eisenstangen attackiert haben. Bei einem fünften Verdächtigen leitete die Justiz nach dem Bericht zunächst keine Ermittlungen ein. Was der Grund für die tödliche Attacke war, ist weiterhin offen.

Der Tod des 13-Jährigen hatte in Frankreich für Erschütterung gesorgt, weil die Beteiligten an den zwischen Vorstadtbanden oft aus nichtigem Anlass ausgetragenen Konflikten immer jünger werden. Anders als bei den seit Jahren in Frankreich regelmäßig aufflammenden Vorstadtkrawallen ist die Polizei bei den Bandenkonflikten nicht mehr die erste Zielscheibe. (dpa)