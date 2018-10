St. Johann i.T. – Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr entdeckten Passanten oberhalb der Brücke beim Eggerwerk in St. Johann eine in der Kitzbüheler Ache liegende Heiligenfigur. Die Skulptur wurde geborgen und der Polizei übergeben. Es handelt sich um eine etwa 80 cm große Figur des heiligen Hubertus.

Um zweckdienliche Hinweise zur Herkunft der Skulptur an die PI St. Johann i.T. (Tel. 059133/7208) wird ersucht. (TT.com)