Polizei hob Cannabis-Plantage in Oberhofen aus

Oberhofen – Polizeibeamte begaben sich Donnerstagabend nach einem anonymen Hinweis zu einem Wohnhaus in Oberhofen. Dort konnten sie im Nahbereich bereits deutlichen Cannabisgeruch wahrnehmen. Im Haus des 35-jährigen Besitzers wurden verteilt auf mehrere Räume 75 Cannabispflanzen in Aufzucht, 59 Cannabispflanzen in voller Blüte, 345 getrocknete Cannabisstränge mit Blüten sowie rund 1400 Gramm getrocknetes Cannabiskraut vorgefunden, teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Im Zuge einer ersten Einvernahme zeigte sich der Österreicher zum Sachverhalt geständig. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)