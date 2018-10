Basel – Beim Brand in einer Zelle in einem Gefängnis in Basel-Stadt sind am Freitagabend zwei Insassen verletzt worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die auf der Station befindlichen Häftlinge wurden evakuiert und in einen Innenhof gebracht.

Die beiden Verletzten wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung von Sanitätern in eine Notfallstation eingewiesen. Wie und warum es zum Brand kam, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (APA/sda)