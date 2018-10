Polizei konnte Einbruchsdiebstähle in Tirol und Vorarlberg klären

Innsbruck – Zwei Litauer sollen zwischen Ende Juni und Anfang August 2018 zwölf Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in Tirol und Vorarlberg begangen haben. Die Täter drangen dabei zumeist durch Aufzwängen eines Fensters oder einer Hintertür in die Häuser ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und Laptops im Wert von rund 32.000 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro, teilte die Polizei mit.

Die Männer (33 und 34 Jahre) wurden Anfang August in Going angehalten. Beamte konnten dabei feststellen, dass das Fahrzeug wegen eines versuchten Wohnhauseinbruchs in Tirol zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem wurde Diebesgut im Auto gefunden. Weitere Ermittlungen der Polizei führten zur Zuordnung von drei Straftaten im Bezirk Innsbruck-Land sowie neun in Vorarlberg (Bezirke Bregenz, Feldkirch und Dornbirn).

Die Beschuldigten sind teilgeständig bzw. nicht geständig. Sie befinden sich derzeit in der Justizanstalt Innsbruck in U-Haft. (TT.com)