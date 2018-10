Mord in Zell am See: 20-Jährige hätte bei Prozess aussagen sollen

Salzburg – Entsetzen und tiefe Betroffenheit herrschen nach dem Mord an einer 20-jährigen Frau in Zell am See. Sie war wie berichtet am Samstagabend in dem Mehrparteienhaus, in dem sie wohnte, mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Zu einem möglichen Motiv wollte die Polizei bislang nichts sagen. Einen möglichen Hintergrund für die Tat bringt allerdings die Kronen Zeitung ins Spiel: Demnach hätte die junge Frau in einem Drogenprozess als Kronzeugin aussagen sollen. Laut dem Bericht wäre sie im November vor Gericht geladen gewesen.

Seitens der Polizei gab es dazu keine Stellungnahme. Umstände und Motiv der Tat seien noch völlig unklar, hieß es. „Eine konkrete Stoßrichtung gibt es nicht, wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecherin Verena Rainer am Montagvormittag zur APA. Naturgemäß konzentriere man sich derzeit auf das Umfeld der Getöteten.

Selbst im Drogenmilieu

Die 20-Jährige soll in der Vergangenheit selbst im Drogenmilieu gewesen sein, habe mit diesem Abschnitt ihres Lebens aber abgeschlossen gehabt. Sie soll als Verkäuferin gearbeitet und allein in der Wohnung in der Zeller Einödsiedlung gelebt haben. Zu ihrer Familie soll die junge Frau laut Anrainern wenig Kontakt gehabt haben.

Es war gegen 21.30 Uhr, als Anrainer am Samstag Lärm und Schreie hörten. Dann knallten Schüsse. Die blonde Frau brach getroffen zusammen: Drei Kugeln hatten ihren Oberkörper getroffen. Sie starb noch im Stiegenhaus.

Dem Täter gelang die Flucht, auch eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Das Sondereinsatzkommando Cobra suchte am Samstag noch den Tatort ab.

Dort wurden Patronenhülsen und Projektile gefunden und sichergestellt. Unklar ist bislang noch, mit welcher Waffe geschossen wurde. Am Tatort wurde diese nämlich nicht gefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Leiche an. Sonntagvormittag suchten Polizeihundeführer im Gelände der Wohnsiedlung weiter nach der Waffe, auch die Bahngleise wurden dafür zum Teil gesperrt. Die Polizei wird am Montag auch die Daten aus dem Mobiltelefons des Opfers weiter analysieren. Das Ergebnis der Obduktion der Leiche stand unterdessen noch aus. (TT.com)