13-Jähriger flüchtete mit Auto in Pyhra: Polizei gab Schüsse ab

Pyhra – In Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land) ist Montagfrüh von der Polizei bei einer Verfolgungsjagd zumindest ein Schuss auf das Fahrzeug eines Flüchtenden abgegeben worden. Verletzt wurde niemand, bestätigte Walter Schwarzenecker Medienberichte. Mehreren Medienberichten zufolge soll die Exekutive einen mutmaßlichen Autodieb verfolgt haben. Dieser sei schließlich festgenommen worden.

Dabei staunten die Beamten dann nicht schlecht: Es handelte sich um einen 13-Jähriger aus Wien-Donaustadt. Der Bursche war bei einer Kontrolle in Böheimkirchen angehalten worden, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker. Dabei sei der 13-Jährige im Fahrzeug sitzen geblieben, habe den Retourgang eingelegt und sei gegen ein Polizeiauto geprallt.

Danach fuhr der Jugendliche laut Schwarzenecker vorwärts in Richtung eines Beamten und schließlich an dem Mann vorbei. Ein Polizist habe in der Folge mehrere gezielte Schüsse in Richtung der Reifen des Flucht-Pkw abgegeben. Dabei sei niemand gefährdet worden, hielt der Sprecher fest. In Lanzendorf (Gemeinde Böheimkirchen) sei der 13-Jährige schließlich in einer Sackgasse angehalten worden. Wer der Halter des Autos ist, war Gegenstand weiterer Ermittlungen. (APA)