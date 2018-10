Spittal – Ein 43 Jahre alter Osttiroler ist in Kärnten wegen Betrugsverdachts festgenommen worden. Er legte laut Polizei ein Geständnis ab. Seit März hatte er zehn Mal in Unterkünften eingecheckt und war ohne zu bezahlen wieder abgereist. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Mann, gegen den bereits eine Festnahmeanordnung vorlag, war am Montag in Spittal in eine Polizeikontrolle geraten. (APA)