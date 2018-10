Letztes Update am Di, 23.10.2018 16:03

Bewaffneter Überfall in Fügen: 78-Jährige schlug Täter in die Flucht

Alarmfahndung im Zillertal: Am Dienstagvormittag überfiel ein Täter mit einem Messer bewaffnet eine Trafik in Fügen. Er wollte „Geld, Geld“. Eine resolute 78-Jährige schlug ihn in die Flucht – ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.