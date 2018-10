Tod von Iraker in Innsbruck blieb ein Jahr lang unentdeckt

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Eine Kleinwohnung im Innsbrucker Stadtteil Dreiheiligen war Schauplatz eines einsamen Todes. Ein Tod, der etwa ein Jahr lang unentdeckt blieb. Bis Mitglieder der Innsbrucker Berufsfeuerwehr am vergangenen Freitagmorgen im Beisein der Polizei die Eingangstür im vierten Stock des „Hauses an der Sill“ in der Sebastian-Scheel-Straße 25 öffneten. Und dann eine böse Überraschung erlebten – in der 37-Quadratmeter-Garçonnière lag die bereits mumifizierte Leiche eines Mannes.

Nachbarin Silvia Egger geht davon aus, dass der 61-jährige Iraker bereits vor knapp einem Jahr gestorben ist: „Es war im Winter, als ich den Mann zuletzt gesehen hab’. Ich weiß noch, dass er einen Mantel trug.“

Die Innsbruckerin war wohl die Einzige im 100-Parteien-Haus, die den 61-Jährigen vermisste. Ihr fiel auf, dass aus der Nachbarwohnung keine Geräusche mehr drangen: „Normalerweise habe ich immer gehört, wenn der Iraker zu Hause war. Unsere Garçonnièren trennt ja nur eine Wand.“ Zunächst vermutete Egger, dass sich ihr Nachbar im Krankenhaus befindet. Zumal sie wusste, dass der Mann schon einmal für längere Zeit im Spital war. Aber diesmal kehrte der 61-Jährige nicht zurück. Die Nachbarin machte sich zunehmend Sorgen. „Schließlich hab’ ich den Hausmeister informiert“, erinnert sich Egger. Passiert sei allerdings nichts. Auch dann nicht, als die Innsbruckerin weitere zwei Male Alarm schlug. „Der Hausmeister sagte nur, dass man es wohl riechen würde, wenn in einer Wohnung ein Toter liegt.“

Geschehen sei sehr wohl etwas, widerspricht Franz Danle­r, Geschäftsführer der IIG (Innsbrucker Immobilien Gesellschaft): „Uns ist auch aufgefallen, dass der Post­kasten nicht entleert wird. Aber wir können ja nicht einfach die Wohnung eines Mieters öffnen. Daher haben wir versucht, mit dem Mann einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.“

Da der Mieter nicht auf die Kontaktversuche reagiert­e, „haben wir bei der Polizei nachgefragt, ob dort etwas über den Aufenthalt des Mannes bekannt sei“. Ohne Erfolg – die Beamten konnten ebenfalls nicht in Erfahrung bringen, wo sich der Iraker befindet. So kam es, dass die Einsatzkräfte am Freitag die Wohnung aufbrachen und die Leiche fanden.

Dass der Tod des 61-Jährigen so lange unbemerkt blieb, ist für Danler auch die Folge der gesellschaftlichen Entwicklung: „Der Kontakt zwischen den Nachbarn wird immer weniger.“ Das sei nicht nur im „Haus an der Sill“ so.