Beträchtlicher Schaden durch Graffiti in Matrei: Zeugen gesucht

Matrei in Osttirol – Nach einem Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti sucht die Polizei Matrei nach Zeugen. In der Nacht auf vergangenen Sonntag (21. Oktober) verunstalteten Unbekannte beginnend in der Europastraße, über den Parkplatz Matreier Goldried Bergbahnen und die Lienzerstraße bis zur Verbindungsstraße Pfarrangerweg mehrere Objekte mit rotem Graffiti. Laut Polizei ereignete sich die Sachbeschädigung zwischen Samstag 19 und Sonntag 8 Uhr.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert, dürfte nach ersten Erhebungen jedoch beträchtlich sein. Zeugen, insbesondere Anrainer der Lienzerstraße, werden ersucht sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen der PI Matrei in Osttirol (Tel. 059133 / 7234) zu melden. (TT.com)